شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة اللبنانية "نور" تظهر بالكمامة فى أول أيام تصوير "جمال الحريم"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة اللبنانية نور، على الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتواظب على ارتداءها للكمامة الطبية بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما ظهرت به في أحدث ظهور لها في أول يوم تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم"، ونشرت اللبنانية نور، مجموعة من صورها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي كمامتها الطبية في أول يوم تصوير لها، وكتبت "لا يمكنك الرؤية بسبب الكمامة، ولكنني متحمسة لليوم الأول من التصوير، تمنوا لي التوفيق".

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

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النجمة نور



نور



يذكر أن منال الصيفي قدمت العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي، والممثلة القديرة زهرة العلا تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم (هي فوضى) وقدمت فيلمها الثاني (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان آخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وتأليف إنجي علاء.