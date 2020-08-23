شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يشوق جمهوره لعمل غنائى جديد: "استنوا أغنية 30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يثير النجم أحمد الفيشاوى عبر حسابه على "انستجرام"، فى إطلالاته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث ينشر دائما صور وفيديوهات، تتعليق بحياته الشخصية أو العملية، بما فيها فيديوهات وصور له مع زوجته، وأصدقاءه ومشاريعه الفنية، ومؤخرا شوق أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه، بأغنية جديدة له، تحمل اسم "30 مارس".



الفيشاوى على انستجرام

الفيشاوى نشر صورة له عبر انستجرام، وعلق عليها، "أستنوا أغنية 30 مارس.. مروان موسي و عفروتو".

وكان الفيشاوى، قد نشر فيديو مع زوجته وهو يتبادل معها القبلات خلال قضاء إجازتهم الصيفية، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو مدته 19 ثانية، ظهر فيه وهو يقوم بتقبيل زوجته، التى ردت إليه القُبلة مرة أخرى، صحبه بتعليق: "بستغل الإجازة أحسن استغلال".

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وكشف النجم أحمد الفيشاوى عن صور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية فى فيلم "30 مارس"، حيث نشر بعض الصور عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وجمعته تلك الصور مع كل من النجمة نيللى كريم، والفنان وليد فواز اللذين يشاركن كضيوف شرف من خلال أحداث العمل.