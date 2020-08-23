شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الملهم..أحدث أغانى رابح صقر على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب رابح صقر أغنية جديدة بعنوان "سيف الملهم"، وهى من كلمات عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع موسيقى وليد فايد، علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث لاقت الاغنية تفاعل كبير من محبى رابح صقر، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، ومن ناحية أخرى طرح رابح مؤخراُ دويتو مع راشد الماجد بأغنية بعنوان "درع البلد" وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى لرأفت.

كما يضع رابح صقر اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل ، والذى يضم 11 أغنية متنوعة ويقدمها بشكل جديد عليه، ومن المقرر أن رابح يقدم إعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.

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ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.