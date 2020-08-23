محمد الشرنوبي يحمل زوجته على ظهره في تمرين ضغط مختلف.. صور

رنا صلاح الدين - سافر الفنان المصري محمد الشرنوبي مع زوجته راندا رياض إلى الساحل الشمالي، حيث يقضي الزوجان أجازتهما الصيفية هناك، وكان الثنائي حربصان على مشاركة متابعيهما بصور من أجواء أجازتهما.

الشرنوبي اختار أن يشارك الفانز بصورة مميزة ظهر فيها يحمل زوجته على ظهره خلال ممارسته لتمارين ضغط على البحر، معلقاً عليها: «نتدرب معاً، ونعيش معاً للأبد»، حيث تمنى له الفانز أجازة سعيدة وممتعة، كما نشرت راندا لقطات رومانسية خاصة تجمعها بزوجها على الشاطئ.

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يُذكر أن محمد الشرنوبي كان قد احتفل بعقد قرانه على راندا رياض يونيو الماضي في أجواء عائلية نظراً لظروف أزمة كورونا.

من ناحية اخرى، انضم محمد الشرنوبي لأسرة فيلم «ريتسا» ليشارك في بطولته أمام أحمد حاتم ومحمود حميدة، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أيمن يوسف.

آخر أعمال الشرنوبي كان مسلسل «ليه لأ» الذي شارك في بطولته أمام أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل وأخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وعرض في 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.