أحمد الفيشاوي في فيديو مثير جديد مع زوجته: بستغل الأجازة.. شاهد

رنا صلاح الدين - استغل الفنان المصري أحمد الفيشاوي أجازته من التصوير، وقرر السفر مع زوجته، ندى الكامل، إلى أحد المنتجعات السياحية.

الفيشاوي شارك الفانز بأول مقطع فيديو من أجواء الأجازة، وفيه ظهر يُقبل زوجته، لتتفاجئ الأخيرة بأن زوجها يسجل مقطع فيديو وليس صورة عادية، وهنا قررت رد قبلته، وقد ارفق النجم الشاب الفيديو بتعليق كتب فيه: «بستغل الأجازة أحسن أستغلال».

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يُذكر أن الفيشاوي أنتهى من تصوير أكثر من فيلم، وينتظر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، وهما «الحارث» الذيب يشارك في بطولته أمام ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، باسم ‏سمرة، أسماء أبواليزيد، محمد ‏علاء، ‏محمود الليثي، ‏رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبدالرسول‎، والفيلم من إخراج محمد نادر.

الفيشاوي ينتظر أيضاً عرض فيلم «أشباح أوروبا» الذي يشارك في بطولته أمام هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، والفيلم من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

من ناحية أخرى، بدأ أحمد الفيشاوي في تصوير فيلم جديد بعنوان «30 مارس» من تأليف حميد المدني وإخرج أحمد خالد موسى، ويشارك الفيشاوي في بطولته أمام ينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح وغيرهم.