حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أجواء رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري حمدي الميرغني بعيد ميلاد زوجته، الممثلة إسراء عبدالفتاح في أجواء رومانسية بحفل خاص في منزلهما.
حمدي حرص على مشاركة الفانز أجواء الاحتفال بصورة مميزة تجمعه بزوجته وابنتهما «تمارا»، في الوقت الذي حرص فيه على اخفاء معالمهما، مهنئاً زوجته بتعليق كتب فيه: «كل سنه وأنتي معايا ياحبيبتي، كل سنه وأنتي سندي وضهري ، كل سنه وأنتي سر سعادتي، كل سنه وأنا بحبك يادُنيتي، ربنا يخليكي ليا أنتي وتمارا وربنا يقدرني أكون سبب سعادتكم وفرحتكم».
فانز وأصدقاء الميرغني تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنان بعيد ميلاد زوجته، متمنيين للثنائي الحب والسعادة الدائمة، وأن يحفظ لهما ابنتهما.
يُذكر أن حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح سبتمبر 2017، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس «مسرح مصر».
من ناحية أخرى، شارك حمدي الميرغني في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «فلانتينو» الذي شارك في بطولته أمام عادل إمام، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وغيرهم، بالإضافة لمسلسل «2 في الصندوق» أمام أوس أوس وبيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار وغيرهم.
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