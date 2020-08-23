بريانكا شوبرا نجوم بوليوود يحتفلون بمهرجان "غانيش شاتورثي" على وسائل التواصل بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - بمناسبة ذكرى بالمهرجان الهندوسي "غانيش شاتورثي" Ganesh Chaturthi، احتفل عدد كبير من مشاهير بوليوود بما في ذلك مادهوري ديكيست Madhuri Dixit وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra واجاي ديفجان Ajay Devgn وانيل كابور Anil Kapoor وكاجول Kajol، من بين آخرين.

تذكرت بريانكا شوبرا والدها في غانيش شاتورثي وشاركت صورة. في الصورة التي شاركتها، شوهدت الممثلة مع والدها في أثناء زيارتهما لمجمع مقدس. وكتبت: "قد تختلف احتفالات غانيش شاتورثي هذا العام عن المعتاد، لكن الروح والإيمان سيظلان على حالهما دائمًا. وأضافت "أتمنى أن يأتي هذا المهرجان ببداية جديدة لنا جميعًا".

وكتب مادري، متمنيًة للجماهير احتفال سعيد: "سيكون الاحتفال مختلفًا قليلًا هذا العام بينما نكافح الوباء. أتذكر لحظات من احتفالات السنوات السابقة مع الأصدقاء والعائلة وفي مجموعات. أتمنى لكم جميعًا #GaneshChaturthi مباركًا جدًا. احتفل بمسؤولية وحافظ على سلامتك ".

كتبت الممثلة كاجول على تويتر، "هذا العام، نحتاج إلى" دوخ هارتا " وهي ترانيم هندوسية للتخلص من مشاكلنا وبارك لنا أوقاتًا أفضل. متمنيًا السلامة والسلام للجميع. بينما كتب أنيل كابور، "فلتكن بركات شري غانيشا معكم أنتم وعائلتكم إلى الأبد!