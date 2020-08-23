بعد عرضه تلفزيونيًا.. أحلام تستذكر حفلها التاريخي في الطائف

متابعة بتجـــــــــــرد: عرضت قناة “ام بي سي” مساء أمس (السبت)، حفل النجمة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات موسم الطائف في المملكة العربية السعودية، والذي كانت قد أحيته في عام 2019 الماضي.

وعلى هامش عرضه، استذكرت أحلام حفلها في الطائف، ونشرت صورًا من تلك الأمسية الأسطورية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

ووصفحت أحلام هذا الحفل بأنه حفل تاريخي وعلّقت بالقول: “كانت حفله تاريخيه بالنسبه لي شكراً جمهوري في الطائف شكراً هيئه الترفيه وعلى راسها معالي المستشار تركي ال الشيخ شكراً بيتي الثاني mbc شكراً المايستروا الكبير امير عبدالمجيد وفرقتي الموسيقيه شكراً جمهوري شكراً متابعيني وشكر خاص وصديقتي الصدوقه مها الحاج وفريق عملي والصوت الاضاءه”.

جدير بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.