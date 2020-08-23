بعد إنفجار بيروت.. نجوى كرم هل تتخذ قرار الهجرة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن موقفها الواضح من الهجرة من لبنان بعد الوضع الصعب الذي يعيشه إثر انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس.

نجوى وفي حديث مع موقع “العربية.نت” قالت: “تلك الحادثة مؤلمة وبكل أسف، فقد كتبها التاريخ في نهار أسود من أيام لبنان بعدما ترمّد مرفأ بيروت، حصل هذا بعد الأزمات السياسية والصحية والمناخية التي مر بها الوطن، لذلك لم يكن وقع الانفجار سهلاً علينا لكننا نحن شعب لا يفقد الأمل”.

وقالت أنها في وقت الانفجار الذي هز بيروت كانت متواجدة في شمال لبنان من أجل التأمل والخلوة وهو الأمر الذي تفعله كل أسبوع.

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نجوى نفت نفياً قاطعاً أن تكون تفكر بالهجرة من لبنان وقالت: “لن أتخلى عنه في هذه المحنة، فهل يمكن للأم أن تترك ولدها إذا كان مريضاً ويعاني حتى لو تعبت أو نفد لديها الأمل؟ بصراحة لا أستطيع الهجرة من لبنان”.

وعمّا إذا كانت تفكر في إطلاق أي عمل جديد لها قالت: “ليس وارداً إطلاق أي عمل فني جديد حالياً.. ما إلنا نفس نغني”.

وكانت تجوى قد وجّهت رسالة عنيفة إلى السياسيين من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها عبر مواقع التواصل دعتهم من خلالها إلى التنحي وهاجمتهم بقسوة.