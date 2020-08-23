متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ابتعادها لعدّة أيام، عادت النجمة اللبنانية كارول سماحة من جديد للتواصل مع متابعيها، عبر صفحتها الرسمية في بموقع “تويتر”، لإعتبارها أن هذه المواقع أصبحت ساحة لرمي التهم.
وفي أول تفاعل لها مع جمهورها كتبت كارول تغريدة جاء فيها: “أخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم التي تصبح فيه الخيانة وجهة نظر!، مرفقة المنشور بوسم “بلد برسم البيع”.
وأضافت كارول في تغريدة أخرى: “شكرا للناس على شبكة التواصل الإجتماعي اللي قدرت تسيطر على أعصابها وحافظت على إحترامها ورقيها في مستوى الردود شو ما كانت ميولهم السياسية وضغوطاتهم النفسية! بهيك أزمات بتكشف المستوى الفكري وبيئة كل انسان! بعتذر…بس ما في عذر.. اذا ما بتقدر تسيطر على أعصابك شيل التلفون من ايدك”.
والجدير بالذكر أن كارول قد أعربت عن غضبها من أداء بعض الإعلاميين والصحفيين الذين يدعمون الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، هذا بعد إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري، والذي أدى الى سقوط ضحايا تجاوزت الـ 150 شخصاً وسقوط نحو 5000 جرحى وتهشمت بعض المباني والمحلات خصوصاً في المناطق المحيطة بمكان وقوع الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعود لمواقع التواصل الاجتماعي: “هيك أزمات بتكشف بيئة كل انسان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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