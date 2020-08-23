بالفيديو.. "سيدة روسيا- 2020" لديها ثلاثة أبناء

أعلنت منظمة كوكب النساء، في دورتها العشرين عن الفائزة بلقب "سيدة روسيا - 2020".

وحصلت على اللقب داريا إيفانوفا، البالغة من العمر 37 سنة، من سكان مدينة نيجني نوفغورود، وأم لثلاثة أطفال.

وتشرف على تنظيم المسابقة منظمة "كوكب النساء"، في دورتها العشرين.



