بالفيديو.. "سيدة روسيا- 2020" لديها ثلاثة أبناء

الخليج 365الأحد 2020/8/23 04:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت منظمة كوكب النساء، في دورتها العشرين عن الفائزة بلقب "سيدة روسيا - 2020".
وحصلت على اللقب داريا إيفانوفا، البالغة من العمر 37 سنة، من سكان مدينة نيجني نوفغورود، وأم لثلاثة أطفال.
وتشرف على تنظيم المسابقة منظمة "كوكب النساء"، في دورتها العشرين.
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