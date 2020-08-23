شكرا لقرائتكم خبر عن نجم La Casa De Papel ميجيل هيران يكشف عن فيلمه الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل الاسباني ميجيل هيران الذي اشتهر عبر شخصية ريو في المسلسل الشهير La Casa De Papel، على الكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد HASTA EL CIELO المقرر عرضه الفترة القادمة في دور العرض السينمائى، ونشر هيران، صورة له من كواليس العرض الخاص للفيلم في مهرجان Malaga الإسباني أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، موجهاً الشكر لكل طاقم عمل فيلمه الجديد، والذين لم يشاركوا في العرض الخاص بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس منذ إيام عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، ويبدأ تصويره غدا الثالث من أغسطس الجارى، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

Advertisements

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو و ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".