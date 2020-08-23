شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبى عم يبكى من جوا".. ميريام فارس في قمة حزنها:"دولتى كسرتنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة ميريام فارس حالة من الحزن الشديد بسبب تدهور الأوضاع في لبنان و المأساة التي حدثت بعد انفجار مرفأ بيروت التى خلفت العديد من الضحايا و المصابين، وغردت ميريام فارس عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ما بقى في شي له معنى إنه يتقال، لا بقى إلي نفس لا عاتب ولا شارع و قلبي عم يبكي لأول مرة بحس حالي ضعيفة ومكسورة، للأسف دولتي كسرتني".



ميريام فارس

والأيام الماضية دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى للمشاركة، فى مظاهرات بشعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار بيروت.

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وغردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربى وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلى عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية".

وتابعت فى تغريدة أخرى "أما حكامنا يلى ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم "إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب" لبنان ينتفض السبت بكل الساحات".

كما طالبت النجمة اللبنانية ميريام فارس، بصلاة جماعية فى جميع أنحاء الوطن العربى، لتكون دعوات مستجابة من أجل لبنان التى تبكى شهداءها ومصابيها الذين راحوا ضحية انفجار مرفأ بيروت، .