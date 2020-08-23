شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الأرتيست يحيى حفلا موسيقيا بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلًا موسيقيًا للفنان سعيد الآرتيست وفرقته، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، يضم مقطوعات: مكسرات، مجانيني، تقاسيم مصرية، احنا الشباب، صباح مصري وغيرها.

الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره في عالم الايقاع عام 1980 وحتى الآن يناضل من أجل (الطبلة)، عمل على تغيير مفهوم الإيقاع ووصل للعالمية، حيث يتميز بأسلوب وتقنية خاصة به، وأسس فرقة الإيقاعات الشرقية واعتاد تقديم وتبنى مواهب جديدة، قدم العديد من الحفلات في اماكن ثقافية هامة مصرية وعالمية.

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يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

‎وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏