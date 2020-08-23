شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد و أحمد حاتم يرقصان فى كواليس تصوير فيلم "الغسالة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، بفيديو من كواليس تصوير فيلم الغسالة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت هنا ترقص بطريقة طريفة مع أحمد حاتم، وكتبت هنا قائلة:" ايه أكتر شخصية عجبتكم في الفيلم"،وفيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

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تدور أحداث الفيلم فى اطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" الدكتور فى كلية علوم،الذى يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.