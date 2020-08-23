شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد السلام النابلسى.. فيلمان شارك فيهما تمثيلا وتأليفا وإنتاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى عبد السلام النابلسى، اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس، والذى أستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال أدواره في الأفلام المصرية رغم أنه لم يجسد أدوار بطولة مطلقة، ولكنه أستطاع من خلال تواجده وبجوار الكثير من الفنانين أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه من مختلف الدول العربية، فكان يتميز بخفة الدم التي جعلته معشوقا في قلوب الجمهور العربى.

وحقق الفنان عبد السلام النابلسى في دور السنيد الكثير من النجاحات وشارك خلالها كبار النجوم في السينما المصرية، أمثال، عبد الحليم حافظ، فريد الاطرش، إسماعيل ياسين، عمر الشريف، محمد فوزى، وغيرهم، وقدم ما يقرب من 150 فيلم سينمائى منهم، يوم من عمرى, شارع الحب, الفانوس السحرى، البوليس السرى، حسن وماريكا، عفريتة هانم، انت حبيبى، فتى احلامى، إسماعيل ياسين في الجيش، فاطمة وماريكا وراشيل.

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ولكن هذا لم يمنعه من خوض تجربة التأليف والإنتاج والتمثيل بنفس هذه الأعمال والتى انحصرت من خلال فيلمين فقط، الأول هو فيلم "حبيب حياتى" عام 1958، وشاركه ف البطولة كلا من أحمد رمزى وصباح، وتدور أحداثه حول "ممدوح" الذى يرث عن والده ثروة كبيرة يبددها على النوادي الليلية، فيوشك على الإفلاس والانهيار، ويدفعه وفاءه لسكرتيره الخاص لأن يسحب له نقود زوجته التي كانت تدخرها لنفسها، فيصرفها عليه.

أما الفيلم الثانى فهو الفيلم الوحيد الذى جسد دور البطولة المطلقة وهو "حلاق السيدات" وشاركه في البطولة إسماعيل ياسين و زينات صدقى، وتدور أحداثه حول ثلاث أصدقاء يقرر واحد منهم أن يطور محل أبيه للحلاقة ويقسمه ثلاث أقسام واحد للرجال والثاني للسيدات والثالث للحيوانات وتكون أول زبونة هي خادمة وحدثت سيدتها عنه وبعد ذلك تزوج من سيدة ثرية وذلك لكي تنتقم من زوجها السابق الذي تركها.