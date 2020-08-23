شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت دوا ليبا بعيد ميلادها الـ 25 فى كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية دوا ليبا أمس بعيد ميلادها الـ 25 ، و قررت أن يكون الاحتفال بأجواء بسيطة وهادئة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد، بدت دوا ليبا مذهلة و خاطفة للأنظار خلال ظهورها بجلسة تصوير مميزة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام "، حيث اختارت النجمة الشهيرة أن تظهر بإطلالة مفعمة بالحيوية فارتدت ملابس باللون البرتقالي ، ولكي تضمن فخامة اطلالتها لم تنسي ارتداء بعض الاكسسوارات ذات التصميم البسيط.



يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" كان "أمرا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte" ، وقالت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل .

وأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أن حلمها الكبير كان العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.



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