شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد الإعلان التشويقي لفيلم Batman والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت استديوهات وارنر بروس الترفيهية عن الإعلان التشويقي الأول لفيلم الأكشن والجريمة "The Batman" للنجم روبرت باتينسون، خلال ملتقي "DC FanDome" الترفيهي والذي أقيم امس السبت بصورة افتراضية من اجل السلامة العامة، يركز الإعلان التشويقي، بشكل أكبر على شخصية ريدلر (بول دانو)، الذي يترك سلسلة من المضايقات المميتة لباتمان والمفوض جوردون (جيفري رايت). كما يكشف عن بعض اللمحات السريعة عن شخصية كات وومان (زوي كرافيتز)، ويقدم أول مظهر كامل لباتينسون في زي "Batsuit" وسيارة "Batmobile"، ويؤكد على نهج باتمان الوحشي لمحاربة الجريمة بينما يتغلب على حماقة من سفاح منخفض المستوى.
وقال مخرج الفيلم مات ريفز خلال الملتقي، إن "باتمان" لن تكون قصة أصلية بحد ذاتها، لكنها تبدأ في "العام الثاني" لظهور باتمان، حيث باتمان والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى - كاتوومان، ريدلر، والبطريق (كولين فاريل) - لا يزالان في المراحل الأولى من تطورهما.
وكانت شركة الإنتاج قد قررت توقف تصوير فيلمها الجديد The Batman، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.
الفيلم الذي يقوم بإخراجه مات ريفز، كان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.
وكان الممثل الأمريكي جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.
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