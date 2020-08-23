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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لأمير كرارة من كواليس تدريباته في مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أمير كرارة في مقطع فيديو جديد وهو يتدرب بعناية شديدة على التسديد بالبندقية في كواليس تصوير مسلسل الأختيار الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وجسد فيه شخصية الشهيد أحمد منسي، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو جديد يظهر التدريبات القتالية التي كان يخوضها كرارة لتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسي، وظهر كرارة وهو يسدد على الأهداف بكل دقة وتركيز من وراء كواليس إحدى المشاهد.
يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
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