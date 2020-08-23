خاص| كواليس عودة الحفلات بعد توقفها بسبب "كورونا".. أولها حفل لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد توقف شهور طويلة عن إقامة الحفلات بسبب جائحة كورونا، يحيي الفنان عمرو دياب، يوم الجمعة المقبل 28 أغسطس، أول حفل بحضور عدد محدود من الجمهور في مدينة العلمين الجديدة.

منظم الحفلات نبيل السويسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس عودة الحفلات، وقال: "العودة خطوة رائعة ومنتظرة، والبداية بمعظم الحفلات ستكون أغلبها من مدينة العلمين الجديدة خلال شهري سبتمبر وأول أكتوبر، وفيما يخص حفل الفنان عمرو دياب، تم الاستقرار بالفعل على أن يكون حضوره مقصورا على حاملي دعوات شخصية توزعها شركة (تذكرتي) المنظمة له".

وأضاف "الحضور وفقا للنسبة التي أقرت من مجلس الوزراء، ولن تتجاوز الـ25% في الحفلات، ووفقا لقواعد الحماية والوقاية المعمول بها، وفي ضوء هذا لن يزيد عدد الحضور في حفل عمرو دياب على سبيل المثال عن المئات بأقصى تقدير".

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السويسي كشف عن مفاجأة أخرى، وقال: "هناك مفاوضات جارية حاليا مع الفنان تامر حسني، ليكون نجم ثاني الحفلات، بعد عمرو دياب".

عمرو دياب أحيا يوم 29 فبراير الماضي آخر حفل غنائي جماهيري في مركز المنارة بالتجمع الخامس، قبل وقف تنظيم الحفلات بسبب جائحة كورونا.

وانتهى الهضبة مؤخرا من تصوير كليب أغنيته "أماكن السهر"، بمشاركة دينا الشربيني، وعمرو منسي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.