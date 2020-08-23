فيديو| حسن الرداد يدعو الجمهور لمشاهدة "توأم روحي" معه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو صباح اليوم، يدعو فيه الجمهور لمشاركته مساءً مشاهدة أحدث أفلامه "توأم روحي" في دور العرض بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال الرداد "مبسوط جدا بردود أفعال الناس على فيلم (توأم روحي) لحد دلوقتي. النهاردة الأحد أول يوم في الجولة اللي متعود أعملها لما يكون نازلي فيلم".

وتابع "هاكون موجود النهاردة مع مجموعة من أبطال الفيلم في منطقة 6 أكتوبر، هنروح أمريكانا بلازا الساعة 6 وبعدين مول العرب وهنتفرج على الفيلم حفلة 9 بالليل في مول مصر، إن شاء الله يبقى يوم جميل ومتحمس جدا لده.. أشوفكم بالليل".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.