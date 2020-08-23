بالصور| فنانون يحتفلون بافتتاح حجاج عبدالعظيم لمشروعه الخاص خارج الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين، على حضور حفل افتتاح مشروع جديد خاص باللفنان القدير حجاج عبدالعظيم، وهو عبارة عن "كافيه".

وكان في مقدمة الحضور، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حرص على تقديم التهنئة للفنان حجاج عبدالعظيم ونجله الفنان والمخرج الشاب خالد حجاج.

كما حضر أيضا من الفنانين: الفنان القدير أحمد بدير بصحبة حفيده ياسين، والفنان شريف باهر وعمرو عبدالعزيز، محمد الصاوي، ودنيا سامي، وإبراهيم السمان مقدم برنامج كريزي تاكسي، وعدد من الفنانين الشباب وطلبة أكاديمية الفنون، وكان من بين الحضور دنيا كريمة الفنان حجاج عبدالعظيم.