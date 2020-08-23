الاثنين.. "MBC مصر" تعيد عرض الجزء الثاني من "سلسال الدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ قناة MBC مصر غدًا الاثنين 24 أغسطس عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم"، يومياً من الأحد للخميس في تمام السادسة مساءً.

"سلسال الدم" دراما صعيدية تدور أحداثُها بقرية الصفوانية، التي تقع على مشارف الجبل بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا في قلب الصعيد، وتتمحور الأحداث حول "هارون" وصراع ممتد مع "ناصرة"، إذ تنطلق الأحداث والصراعات حول عُمدة القرية "هارون" صاحب الشخصية القوية والمُتسلطة الذي يُحاول فرض نفوذه على أهالي القرية ويخوض صراعاً مع أبناء عائلة "الشعايبة"، ثم تمتد الأحداث اليومية وتتقاطع بين مُعاناة المواطنين البسطاء وبين صراعات الطامعين في السلطة داخل القرية.

وتنتقل الأحداث بين بطلي المُسلسل "عبلة كامل"، و"رياض الخولي" وينتقل الصراع بين العام والخاص ويرصد المسلسل الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تُعاني منها قُرى الصعيد ويوظفها في قالب درامي ويربط بينها وبين التطورات السياسية التي شهدها المُجتمع المصري في سنوات ما بعد الثورة.

مسلسل "سلسال الدم"، يجمع نُخبة من صُناع الدراما وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، فادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة .