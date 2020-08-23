غدًا.. محمد محيي يستعد لطرح "قضية" عبر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمد محيي أحدث أغانيه "قضية" مساء أمس السبت، عبر إحدى شركات الاتصالات، وذلك استعدادًا لطرحها غدا الاثنين عبر موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل، وهي رابع أغاني ألبومه "بتاع زمان".

المنتج هيثم دردير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الاستقرار على طرح الأغنية مساء أمس، ضمن الخدمة الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، استعدادا لطرحها غدا عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل ومختلف المنصات".

أغنية "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع موسيقي فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

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محمد محيي سبق وطرح من ألبومه "بتاع زمان"، من ألحانه وتوزيع محمد العشي أغاني "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين، وقدم أيضا "قلت أخونه" من كلمات الشاعر نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.

ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"، من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى توزيعه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية شركة "مزيكا".

يضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبدالواحد، ومدين، كما يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف.