سعد لمجرد يسجل أكثر من 41 مليون مشاهدة بكليب "عدى الكلام"

حقق الفنان سعد لمجرد رقم قياسي جديد، بكليب أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، حيث كسر حاجز الـ 41 مليون مشاهدة، في خلال شهر من طحه عبر موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وتعد الأغنية أول تجربة مصرية لسعد في مسيرته الفنية، وتصدرت المراكزالأولى في محركات البحث المختلفة، وحققت نسبة مشاهدة عالية فور صدورها.
يذكر أن سعد قد طرح مؤخراً كليب أغنية "آسف حبيبي"، الذي اقترب من 60 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أشرف عرب، خليفة ميناني، ألحان:تيزاف موشين.
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