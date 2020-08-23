بعد 6 أعوام.. تامر حسني يعود لعالم التتر الدرامي

أعلن الشاعر أحمد المالكي عن التتر الغنائي الجديد للفنان تامر حسني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". التتر بعنوان "لينا حياة بعدين"، لمسلسل "مدرسة الحب" في جزءه الثالث، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:شريف بدر، توزيع:هيثم راضي. الثالث، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:شريف بدر، توزيع:هيثم راضي. يمثل تتر "لينا حياة بعدين"، عودة غنائية لتامر لعالم التترات الدرامية، وذلك بعد آخر إصدار غنائي له في مسلسل "لإرق توقيت" الذي تم عرضه عام 2014، وشارك في بطولته بجانب كلاً من "نيكول سابا، ظافر العابدين، شيري ععادل، تميم عبده، مي سليم، أحمد السعدني، وليد فواز، بيومي فؤاد"، ومن تأليف:محمد سليمان عبد الملك، إخراج:إسلام خيري. غنائي له في مسلسل "لإرق توقيت" الذي تم عرضه عام 2014، وشارك في بطولته بجانب كلاً من "نيكول سابا، ظافر العابدين، شيري ععادل، تميم عبده، مي سليم، أحمد السعدني، وليد فواز، بيومي فؤاد"، ومن تأليف:محمد سليمان عبد الملك، إخراج:إسلام خيري.

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