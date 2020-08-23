برومو أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب يتخطى النصف مليون مشاهدة

حقق البرومو الدعائي لكليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك في اليوم الثالث من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، وتم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية عبرأحد المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت المراكز الأولى للأغاني الأكثر استماعاً على التطبيق.
سيتم طرح الكليب برعاية أحد أكبر شركات المياه الغازية، وتم تصوير مشاهدة في إحدى الشواطيء بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى ظهورالفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى كـ "موديل" مع دياب، ومن إخراج أحمد النجار.
يذكر أن "أماكن السهر" هو الكليب الثاني لـ دياب، حيث طرح خلال عيد الأضحى الماضي، كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، الذي حقق أكثر من 33 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.
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