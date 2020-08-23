13 عرضا تتنافس على جوائز مسابقة "د.حسن عطية " في التجريبي 2020

أنهت لجنة الإختيار الخاصة بمسابقة العروض المصرية الحية "مسابقة د.حسن عطية" أعمالها قبل ساعات بعد أن شاهدت 87 عرضا مسرحيا تقدمت بطلبات المشاركة في واحدة من منافسات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

لجنة المشاهدة التي تكونت من الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، د.صبحي السيد، د.طارق مهران، المخرج شادي الدالي، والفنانة كريمة منصور ، استقرت علي 13 عرضا مسرحيا ، تم اختيارها بطريقة النقاط.

منح كل عضو باللجنة تقييما رقميا لكل عرض بشكل منفرد وبناء علي متوسط الدرجات تم تصعيد العروض المختارة.

من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تم اختيار عروض"الوردة والتاج" إخراج إبراهيم أشرف ،

"الأبرياء" إخراج حسام قشوه ،"الشاطيء" إخراج ضياء الدين زكريا ،"نجونا بأعجوبة" إخراج أسماء إمام ،"الوحوش الزجاجية" إخراج يوسف الأسدي .

ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة تم إختيار عرضي "كعب عالي" للمخرج محمد طايع ، و"العمي" للمخرج السعيد منسي .

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ووقع اختيار اللجنة علي عرض "كارمن " إخراج ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون، و"ريا وسكينة" إخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا، ومن إنتاج فرق البيت الفني للمسرح أختير عرض "حريم النار" للمخرج محمد مكي لفرقة مسرح الطليعة.

ومن المسرح الجامعي تنافس فرقة كلية التجارة بجامعة عين شمس بعرض "المأوى" إخراج حسام سعيد .

ويدخل المسرح المستقل المنافسة بعرضي "بلا مخرج" إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفي للفنون الأدائية، و"مفتاح الشهرة" إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة .

المسابقة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية تكريما له، تم استحداثها عقب تخفيف الحظر الذي كانت الدولة فرضته تحسبا لتداعيات وباء كورونا، بهدف الاستفادة من قرار افتتاح المسارح للجمهور بنسبة حضور ٢٥ % ، و بعد أن حالت ظروف الطيران حول العالم دون مشاركة فرق عربية أو عالمية في الدورة بشكل حي والأكتفاء بالتنافس ضمن مسابقتي "مسرح الحظر" والعروض المصورة" من خلال تقنيات الـ"أون لاين".

يذكر أن الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق فعالياتها 1 سبتمبر المقبل، وتستمر حتي يوم 11 من الشهر نفسه.