نورهان فنانة تعشق البساطة لتستعيد ذكريات الماضي

نورهان فنانة مصرية، تعشق البساطة فى الحياة؛ لتكشف لجمهورها عن عمرها الحقيقي الذى يبلغ 38 عامًا، راضية بتجاعيد وجهها الذى رسمها الزمان؛ لتبتعد عن إجراء عمليات تجميل أو البوتكس.

في صورة أمام البحر نشرتها نورهان، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كتبت عليها:"أنا أحب تجاعيدى، وهذا ما أنا عليه، عمرى 38 سنة أمتن فيهم إلى الله، وهذا لا يضايقنى إطلاقًا، لن أفعل البوتكس وأحب نفسى".

منذ مدة زمنية قليلة استعادت نورهان ذكريات مسلسل "عائلة الحج متولى" للنجم الراحل نور الشريف، ونشرت صورة ترجع إلى 19 عامًا، معلقة عليها: "كواليس الحج متولى.. رحمة الله..والنجمة الجميلة قلبًا وقالبًا رانيا يوسف.. وأنا كان عندى خدود".

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ويعد مسلسل عائلة الحج متولي أحد الأعمال الفنية الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه لأول مرة فى موسم دراما رمضان 2001 وما زال يعرض بنجاح حتى الآن.

في شهر رمضان الماضي شاركت نورهان فى مسلسل "ليالينا 80"،

الذى حقق نجاحًا جماهيريًّا وقت عرضه فى أيام، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خصوصًا وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

حياة الفنانة نورهان

حصلت نورهان على شهادة من كلية الآداب من جامعة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني في عام 1994 عن طريق الصدفة عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات وبعد أخذه موافقة والدها لأداء إحدى الأدوار فى مسلسل "الساحر"، واصلت بعدها العمل فى التمثيل وشاركت بالكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومنها "حضرة المحترم"، " رجل طموح"، و"عائلة الحاج متولي"، والذي يعد من أبرز أعمالها.