أمينة تخاطيب الرجال بأغنية "مخاصمني ٣ أيام" وتدعم لبنان بـ "لا يا بيروت"

تعيش المطربة أمينة حالة من النشاط الفني المكثف الفترة الحالية، وذلك من خلال طرحها لأكثر من فيديو كليب منذ مدة زمنية منقضية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وفي مقدمتهم كليب يحمل اسم "مخاصمني ٣ أيام".

أكدت أمينة أنها رحبت بفكرة هذه الحالة من الكلمات والإحساس الرنان والشوق الملهف لتلمس قلوب الرجال تجاه المرأة.

تدور أحداث "مخاصمني٣ أيام" حول الاهتمام الزائد من المرأة لما تحمله من مشاعر وأحاسيس رومانسيه للاطمئنان على شريك حياتها ولكنه يقابل برد فعل من الطرف الآخر بتركها لعدة تساؤلات محيرة إلى أن

تنتهي بتعبير الاشتياق لديها في إطار رومانسي.

جدير بالذكر بأن كليب "مخاصمني ٣ أيام" من كلمات حاتم الشيخ، ألحان حسين زكريا وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر سليم.

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على الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل اسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي.

أعربت أمينة عن تحمسها واهتمامها لهذه الفكرة وأخذ القرار بالفور دون تفكير وتردد لما حرك مشاعرها

تجاه الشعب اللبناني الشقيق بالصمود إمام هذا الإرهاب الغاشم.

تدور أحداث " لا يا بيروت" حول المساندة والدعم لدى الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات والاستمرار على تخطي مختلف جميع العراقيل والصعوبات التي تعرض لها مؤخرُا الشعب اللبناني في الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث بمدينة "بيروت"، مما نتج عنه الكثير من الضحايا والإصابات وذلك في إطار تحفيزي وتشجيعي وغيرها.

جدير بالذكر بأن أوبريت " لا يا بيروت" يتضمن نخبة من نجوم الغناء والفن في الوطن العربي وعلي رأسهم المطربة أمينة ، أيمن زبيب ، همام إبراهيم ، زين عوض ، مراد ملحم ، ندي مراد ، مهند خلف وهي من كلمات عماد الأسعد وألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي.