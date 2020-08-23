استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبد الحميد التى انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحًا ومساعدة باحد عيادات العلاج الطبيعي مساء واصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء. قالت "عبد الدايم" ان الطالبة هبة اسماعيل تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التى ترغب في اثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي. اسماعيل تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التى ترغب في اثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي. Advertisements وقررت وزيرة الثقافة تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة فى اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة . للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة فى اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة . من جانبها وجهت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وأكدت انها اكتشفت موهبتها في سن ١٠ سنوات وساندها والدها ، واضافت انها بدأت في عملها بهدف مساعدة والدها في سداد مصروفاتها الدراسية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تستقبل الطالبة هبة بائعة التين وتدعمها بمنحة مجانية بمركز تنمية المواهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.