يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في الثامنة مساء اليوم، الأحد 23 أغسطس، الحفل الفنى للفنان شادي مؤنس وفرقته "حكايات"، التى تُقدم الموسيقى المصرية بشكل ورؤية معاصرة.
يتضمن برنامج الحفل: عزف مؤلفات "شادي" للموسيقى التصويرية، منها مسلسلا "الفتوة"، "جمع سالم"، ومن المقطوعات الموسيقية الآلية "موسيقى ليل"، "موسيقى روح"، ومن الأغاني "يخلق من الشبه"، "كلما تيجي"، "غزل"، من ألحان الموسيقار محمد فوزي "ياللي شغلتي القلب"، كما قدم ألحانًا لكلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "كلمتين لمصر"، "باب الهوى".
فرقة "حكايات" بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 على يد الفنان والملحن شادى مؤنس، وقدمت العديد من الحفلات في المراكز الثقافية ودار الأوبرا المصرية وغيرها،
كما قدم للمطرب محمد محسن "وحشتني"و"كمان وكمان"، تعاون "مؤنس" مع الشعراء "بهاء جاهين"، "مصطفى إبراهيم"، "مايكل عادل"، "منتصر حجازي" وغيرهم، كما شارك في عدد المهرجانات الموسيقية منها: مهرجان الموسيقي العالمي بالبحرين ومهرجان جرش " الأردن".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فريق "حكايات" يُحيي حفلًا بقصر المانسترلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.