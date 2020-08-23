بعد عاصفة من الانتقادات..نيتفليكس تعتذر وتستبدل ملصق لفيلم عن الأطفال بسبب “إيحاءات جنسية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 1:39 مساءً

واجهت “نيتفليكس” مؤخرا موجة واسعة من الانقادات بعد نشرها ملصق إعلاني لفيلم عن الأطفال وصفه العديد من المتابعين أنه لا يليق بالأطفال ويحمل “إيحاءات جنسية” لا تتوافق مع الطفولة.

وبدأت مؤخرا في الترويج للفيلم قبل إصداره في 9 سبتمبر/ أيلول، ورغم ذلك، فقد أثار الملصق الدعائي للفيلم عاصفة من الانتقادات عبر الإنترنت، إذ اعتبر كثيرون إن الملصق يضيف الصبغة الجنسية للأطفال.

وتداركت شبكة البث الرقمي الأمريكية “نتفليكس” سريعا خطأ أثناء تسويقها لفيلمها المرتقب طرحه عبر منصتها “Cuties”، وذلك بسبب تضمن ملصقه الدعائي إيحاءات جنسية.

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ووصف أحد مستخدمي موقع “تويتر” ملصق الفيلم أنه “مثير للاشمئزاز”.

وفاز فيلم “Cuties” الذي باللغة الفرنسية بجائزة الإخراج الدرامي السينمائي العالمي في مهرجان “صندانس” في العام الحالي، وتدور أحداثه حول “أيمي” وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما تنضم إلى مجموعة من الراقصين الملقبين باسم “The Cuties” في المدرسة، ويزداد وعيها سريعا بأنوثتها المتزايدة، مما أزعج والدتها وقيمها.

وقوبل الفيلم بإشادة نقدية بشكل عام، بسبب تعامله مع موضوعات حساسة.

وبعد هذه الانتقادات الواسعة، تحركت شبكة “نتفليكس” بسرعة لحذف الملصق الدعائي للفيلم واستبداله بآخر محافظ.

وقالت في بيان لها حصل عليه موقع “ديديلاين”: “نحن آسفون بشدة عن الملصق غير المناسب الذي استخدمناه لفيلم “Cuties”، لم يكن الأمر جيدا، ولم يكن ممثلا لهذا الفيلم الفرنسي الذي عُرض لأول مرة في مهرجان”صندانس”، لقد قمنا الآن بتحديث الصور والوصف الخاص به”.