الشرطة البريطانية تبحث عن عنزتين..لهذا السبب ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 1:42 مساءً

في حادثة طريفة، تبحث الشرطة البريطانية عن عنزتين بتهمة إتلاف سيارة شرطة في جزيرة ومقاطعة “وايت” جنوبي البلاد، أثناء انشغال الضباط بتفكيك قذيفة غير منفجرة.

وحث الضباط في جزيرة “وايت” الشهود على التقدم والإدلاء بأي معلومات، بعد أن خرب اثنان من الماعز سيارة شرطة في وضح النهار، بعد استدعاء الشرطة إلى المنطقة بعد اكتشاف قذيفة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية.

ونشرت الشرطة عبر حسابها على “فيسبوك”، صورة للعنزتين، وهما تقفان فوق السيارة بالقرب من “نيوبورت” بعد ظهر الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية.

ويظهر مقطع فيديو فريق المتفجرات التابع للبحرية الملكية، الذي سافر من بورتسموث، أثناء المساعدة في تدمير القذيفة.

وبعد أن نجح الضباط في مهمتهم، وقاموا بتفجير قذيفة الهاون بأمان، عادوا ليكتشفوا أن سيارتهم تضررت.

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وقالت الشرطة في بيان: “في حقل على مشارف نيوبورت اكتشف ما تبين أنه قذيفة مدفع هاون غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية تحتاج إلى تأمين”.

وأضاف البيان: “جاء زملاؤنا من فريق المتفجرات التابع للبحرية الملكية وقاموا بالمهمة. للأسف، كان هناك اثنان من (الصغار) أتلفا إحدى سيارات الشرطة”.

يأتي ذلك بعد أشهر من انتهاك مجموعة من الماعز الجبلي قواعد الإغلاق فيروس كورونا، والسيطرة على بلدة هادئة في شمال ويلز في مارس/آذار الماضي.

وسجلت المملكة المتحدة نحو 324 ألفا و601 إصابة، وأكثر من 41 ألفا و423 وفاة بالفيروس حتى يوم الأحد.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأحد إلى 808 آلاف و942 شخصا، وبلوغ عدد المصابين نحو 23.4 مليون شخص، بينما تعافى نحو 15.92 مليون شخص.