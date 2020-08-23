بالصورة: هيفاء وهبي “وجه الأمل ” بدون مكياج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

أحدثت صورة منتشرة للفنانة هيفاء وهبي على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، ليس لسبب ترويجها لعلامة تجارية أو أغنية جديدة، بل لاعتبارها “وجه الأمل” بعد الأيام الحزينة التي يعيشها لبنان.

وشارك الصورة كلا من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، اللذان لم يجدا سوى اسم “وجه الأمل” كأنسب عنوان لها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

وعن تفاصيل الصورة، أكد بسام فتوح لبرنامج “إي تي بالعربي” أنه لم يكن مخطط لها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.

وتابع فتوح: “كما تعلمون أننا مازلنا نعيش في حزن انفجار بيروت والحزن لم ينتهي بسرعة، ولكن اليوم أشاهد هذه الصورة وأشعر أن وجه هيفاء يمنحني الأمل الذي أنا بحاجة إليه ولهذا قررنا طرح الصورة اليوم”.

وتحطم منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

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وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وتحطم منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت الفنانة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مقاطع مصورة من آثار تحطم بعض أجزاء من منزلها جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتصدرت وهبي مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي “غوغل”، بعدما نشرت المقاطع المصورة.