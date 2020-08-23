نادين نجيم تنشر الأمل بهذه الصورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

نشرت نادين نسيب نجيم على إنستغرام صوراً لها التقطت قبل الإنفجار الذي وقع يوم 4 آب، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً جلدي باللون الزهري.

وأرفقت نادين نسيب نجيم الصور بتعليق كتبت فيه: “ما قبل ٤ آب … ما قبل الانفجار … كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل”.

وطالت النجمة ندين نجيم الكثير من الشائعات عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، والذي تضررت منه نجيم بشكل كبير، حيث اضطرت لإجراء عمليتين جراحيتين للأنف، حيث راح البعض للتشكيك بالعمليات على أنها فقط تجميلية وليست بسبب الانفجار.

خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم في الساعات الماضية عن صمتها بصورةٍ أولى لها من غرفتها في المستشفى، ولكن هل تقصّدت إخفاء الجهة اليمنى؟

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بدأت تفاصيل العمليّتين الجراحيتين الّتي خضعت لهما نادين نسيب نجيم تظهر للعلن، فتحدّثت الأخيرة عن 150 غرزة على الجهة اليمنى بالإضافة إلى تضرّر أنفها بشكلٍ كبير.

وفي التفاصيل، إستفزّ تعليق الصحافي إيلي باسيل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بقوله “الحمدلله على سلامتك نادين! انكتبلك عمر ووجّ جديد”، وهو ما دفع نادين نجيم إلى الردّ على تعليقه في تغريدةٍ كشفت فيها التالي:

“لا بدي يقللي سلامتك ولا رح قللو عقبالك بوج جديد، رح اكتفي وقول انه انفي كان مطحون عن اليمين على قوة الضربة، بشكر ربي لطف فيي”.

وتابعت نجيم “اليمين عندي كلها مقطبة، الحمدالله ١٥٠ قطبة. معليش في ناس بتعيش على وجع الناس وبتتهضمن على وجع الناس… الدني دوارة”.