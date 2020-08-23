خطر قادم من الفضاء يهدد الانتخابات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

يبدو أن الأخطار التي تحيط بالانتخابات الأمريكية لم تقتصر على داخل كوكب الأرض ، سواء من ناحية تفشي وباء كورونا أو خطر التجسس والتلاعب بنتائج الانتخابات ، حيث يهدد الانتخابات المقرر عقدها في بداية شهر نوفمبر القادم خطر قادم من الفضاء .

قبل يوم من إجراء الانتخابات الأمريكية المقرر لها 3 نوفمبر المقبل، يقترب كويكب صغير من الأرض، وسط احتمال ضئيل بحدوث اصطدام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وكشفت “ناسا” في بيان، أن الكويكب المسجل تحت اسم “2018VP1″، سيقترب من الأرض على مسافة نحو 420 ألف كيلومترا، مضيفة أن احتمال اصطدامه بالأرض لا يتجاوز 0,41%، وتم الكشف عن الكويكب من قبل مرصد بالومار في ولاية كاليفورنيا، في العام 2018، ولا يعد جسما مهددا للبشر.

وأوضحت: “ينفذ كويكب 2018VP1، الذي يتراوح قطره بين مترين وأربعة أمتار، الدورة الكاملة حول الشمس خلال سنتين، ويعد من نوع الكويكبات القريبة من الأرض”.

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ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية في موعدها في 3 نوفمبر.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إلى تأجيل انتخابات الرئاسة، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي تلميح ترامب تزامنا مع دخول الولايات المتحدة رسمياً في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو.

كما يأتي في ظل انتقادات لطريقة إدارة فريق ترامب لأزمة فيروس كورونا، وصدور استطلاعات حديثة تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات مهمة.