تراند اليوم : بث مباشر لفنان روماني.. يوثق لحظة وفاته تحت عجلات القطار- شاهد

لقي الفنان الروماني “تافي بوستيو” مصرعه في حادث قطار، موثِّقًا لحظة موته عبر بث مباشر كان يشاركه متابعيه عبر موقع “فيس بوك”.

وذكرت جريدة الـ “صن” البريطانية، أن المغنى تافي بوستيو البالغ من العمر 29 عامًا كان يستمع إلى الموسيقى الصاخبة في سيارته، ويرقص بينما كانت زوجته بجواره، عندما اصطدم القطار بجانب السيارة، مما أدى إلى مصرعه في الحال، بينما بقيت زوجته في العناية المركزة في المستشفى في حالة حرجة

وظهرت الزوجة في الفيديو وهي تنظر يميناً ويساراً قبل أن تعبر سكة القطار، دون ان تنتبه للقطار القادم، وما هي إلا ثوانٍ حتى بدأ المغني الروماني بالصراخ لتحذير زوجته، لكن القطار كان أسرع من صرخاته واصطدم بهما وتسبب في وفاة المغني على الفور ونقل زوجته للمستشفى.

يُظهر مقطع الفيديو، المغنى الموسيقى يستمع إلى موسيقى مانيليه الصاخبة وهي نوع من الموسيقى الشعبية الشعبية في رومانيا.

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وأوضح المقطع تافي بوستي وهو ينظر بعمق إلى الكاميرا وهو يدخن سيجارة، كما يمكن رؤية زوجته وهي تتجه نحو تقاطع سكة حديد في مدينة بلويستي في مقاطعة براهوفا الرومانية وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في براهوفا، ان ذلك الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بالقواعد عند معبر السكة الحديد.

وذكر التقرير، أنه لا تزال زوجته في حالة حرجة وهي على أجهزة الإنعاش في مستشفى مقاطعة براهوفا بعد الحادث ، الذي تسبب في تأخير عدة ساعات في حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية.

والأغرب من ذلك فإن المغنى توقع وفاته بتلك الطريق المأساوية ، قبل شهر واحد فقط من وفاته ، نشر المغني رسالة على متابعينه على فيسبوك تقول: “ذات يوم سيأخذك القطار الخطأ إلى الوجهة الصحيحة”.