تراند اليوم : تامر حسني بعد الهجوم عليه بسبب حفلة عيد ميلاده :”الوالد بخير الحمد لله”

بعد الإنتقادات الكثيرة التي طالته بسبب إنتشار صور وفيديوهات من إحتفاله بعيد ميلاده برفقة زوجته مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل وعدد من الأصدقاء، وذلك بسبب تزامن الإحتفال مع دخول والده المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ردّ الفنان المصري ​تامر حسني ببيان لم ينفي فيه معاناة والده مع المرض، ولكنه أكد أن حالته الآن مستقرة، لافتا إلى أن الصور المتداولة قديمة ولا يعرف سر إعادة نشرها الآن.

وقال:” الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتي واللي اتكتب في المواقع بناءً على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت واللي صلحوا الخبر”.