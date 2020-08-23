تراند اليوم : “وصلة مدح”.. بين تركي آل الشيخ وجورج وسوف- شاهد

أثنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على المطرب السوري جورج وسوف، قائلا عبر حسابه على تويتر “”أبو وديع كاريزما”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطعا لجورج وسوف في مرحلة الطفولة وهو يؤدي أغنية “يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي” للموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، وعلق قائلا: “أبو وديع كاريزما”.

بدوره، رد جورج وسوف وكتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الله يديمك يا شيخ تركي.. أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (أبو وديع)”.

جورج وسوف نفى في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووجه الفنان السوري رسالة إلى وسائل الإعلام طالبها فيها بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

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وقال جورج عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم”.

وأضاف الفنان السوري قائلا: “أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها”.