حدث افتراضي يجمع نجوم هوليوود وأبطال أفلام خارقين

متابعة بتجــــــــــــرد: حل نجوم هوليووديون كبار وشخصيات أبطال خارقين يؤدونها ضيوفاً على حدث افتراضي واسع نظم السبت ومن بينهم روبرت باتيسون الذي عرض مشاهد من «باتمان»، إلى جانب روّج دواين «ذي روك» جونسون لفيلمه الجديد «بلاك آدم».

ونظمت شركة «وارنر براذرز» حدث «دي سي فاندوم» الافتراضي بعد إلغاء لقاءات يترقبها عشاق القصص المصورة مثل «كوميك كون» بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان أبرز المشاركين في الحدث عبر الإنترنت فيلم «ذي باتمان» وعمل قاتم على طراز التحقيقات البوليسية ويتناول شخصية هذا البطل الخارق، وقال بطل الفيلم روبرت باتيسون إن تصوير العمل توقف في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مخرج العمل مات ريفز إن هذه النسخة التي لا تزال مقررة العام المقبل مستوحاة من أفلام قاتمة باتت مرجعية مثل «تشايناتاون» و«تاكسي درايفر»، وستظهر شخصية بروس واين في سنته الثانية كباتمان محاولاً فك لغز مجموعة من الجرائم مع جانب إنساني فيها شوائب عدة.

وعرضت أول مشاهد الفيلم للمرة الأولى ما جعل عشاق هذه الشخصية يريدون المزيد.

Advertisements

في المقابل، عرضت شركة «مارفل» مشاهد عن تكملات لإنتاجات ضخمة مثل «ووندر وومان، سويسايد سكواد، وشازام»، رغم عدم وضوح موعد بدء عرضها مع استمرار إغلاق الكثير من دور السينما بالولايات المتحدة.

أما دواين جونسون الذي يتقاضى أكبر أجر بين الممثلين، فيخوض للمرة الأولى أوساط الأبطال الخارقين مع عرضه مشاهد من «بلاد آدم» الذي يلعب فيه دور عبد متمرد عمره 5000 عام عازم على تحقيق العدالة.

ولم تنشر أي تفاصيل عن فيلم «ذي فلاش» الذي يؤدي فيه مايكل كيتون وبن أفليك دورهما السابق كباتمان.

وأظهرت مشاهد عن «سويسايد سكواد» عودة مارغو روبي وفايولا ديفيس إلى جانب ممثلين جدد في الفيلم من أمثال إدريس إلبا، جون سينا، وبيتر كابالدي.