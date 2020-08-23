متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة العراقية شذى حسون خبر خضوعها لعملية جراحية من خلال صورة على حسابها على إنستغرام.
وقد ظهرت حسون في الصورة وهي على السرير في المستشفى وترتدي كمامة، وأرفقتها بتعليق أشارت من خلاله الى أنها خضعت لجراحة من دون أن تكشف عن تفاصيلها.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورة شذى حسون، وتمنوا لها الشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تخضع لعملية جراحية.. صورة من على سرير المستشفى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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