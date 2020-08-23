نادين نجيم تشارك متابعيها بصور “ما قبل 4 آب”

متابعة بتجــــــــــــرد: على الرغم من تعرّضها للإصابة جراء إنفجار المرفأ في بيروت، حاولت النجمة اللبنانية نادين نجيم نشر الأمل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على طريقتها الخاصة.

وقد نشرت نادين نسيب نجيم على إنستغرام صوراً لها التقطت قبل الإنفجار الذي وقع يوم 4 آب، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً جلدي باللون الزهري.

وأرفقت نادين نسيب نجيم الصور بتعليق كتبت فيه: “ما قبل ٤ آب … ما قبل الانفجار … كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل”.

جدير ذكره أن نادين خضعت في الأيام الماضية لعمليتين جراحيتين جراء الاصابة التي تعرضت لها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.