شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى لمتابعيها: "معملتش عملية تجميل فى مناخيرى ولا عينى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها، بصورة قريبة جدا لوجهها عبر حسابها على إنستجرام، لتؤكد أنها لم تخضع لعملية تجميل، وكتبت على الصورة قائلة:"صورة قريبة أهو علشان تتأكدوا مفيش عملية في مناخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا انتوا ايه رأيكوا قولوا بجد"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.



داليا مصطفى

وتشارك الفنانة داليا مصطفى، فى فيلم "قبل الأربعين"، والذى سيكون مفاجأة لجمهورها، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

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وتعود الفنانة داليا مصطفى ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا تقريبا.‏

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".

وكانت الفنانة داليا مصطفى شاركت متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة تجمعها مع شقيقتها، وتفاعل معها متابعيها إلى حد كبير بسبب كم الشبه الذى بدا بين الثنائي، بتعليقات من عينة: "هو انتوا توأم ولا ايه"، وما إلى ذلك من تعليقات حول الشبه بينهما.