شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت باتينسون يواصل مهام Batman بإنقاذ جوثام فى الجزء الجديد بالسلسلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Batman ، التريلر الأول الرسمي للجزء الجديد الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون والمقرر طرحه في يونيو عام 2021 بعد الكثير من التأجيلات التي شهدتها فترة التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر باتينسون في الجزء الجديد من السلسلة وهو يواصل مهام Batman، في إنقاذ مدينة جوثام من ثورات التابعين للجوكر، بالإضافة إلى ظهور شخصيات جديدة لمساعدته في مهامه المعتادة.

وكانت شركة الإنتاج قد قررت توقف تصوير فيلمها الجديد The Batman، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

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الفيلم الذي يقوم بإخراج مات ريفز، كان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.

وكان الممثل الأمريكي جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.











