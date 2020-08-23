شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فتحى عبد الوهاب فى صورة قديمة بالأبيض والأسود خلال مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد عدد كبير من النجوم بعالم الفن والرياضة وغيرهم من المشاهير بالمجتمع ذكرياتهم القديمة خلال مراحل الطفولة والشباب عبر ألبومات صورهم المحفوظة فى الأرشيف، فبين لحظة والأخرى نجد أحدهم قد استدعى صورة نادرة له من دولاب الذكريات ليشاركها مع جمهورها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، شارك الفنان فتحى عبد الوهاب، صورة قديمة له بالأبيض والأسود خلال مرحلة الطفولة مع جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومازح النجم جمهوره بتعليق على الصورة يطالبهم فيه بعدم السخرية أو التعليق على صورته بإيموشن الضحك.

وتحتفظ الصورة دائمًا بصفتها الأهم كونها مخزن للذكريات، حيث تكون أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمنه، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى حياته، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

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لذا فإن لكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يشار إلى أن النجم فتحى عبد الوهاب، كان قد احتفل بمناسبة عيد ميلاده، يوم الجمعة الماضى الموافق 21 أغسطس، وفتحى عبد الوهاب، حاصل على ليسانس الآداب فى التمثيل والإخراج من قسم المسرح، بدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالباً فى كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج (لينين الرملي) والفنان (محمد صبحي) ليشارك بمسرحية (العربى الفصيح) عام 1992 لمدة ثلاث مواسم متتالية، وذاع صيته من خلال فيلم طيور الظلام، مع الزعيم عادل إمام، عندما قدم شخصية "الارهابى" فى أحداث الفيلم، الذى تم إنتاجه 1995.