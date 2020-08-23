شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور هيفاء وهبى بدون مكياج وعدسات لاصقة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بصورة جديدة أثارت دهشة الجمهور بعدما ظهرت هيفاء بدون مكياج أو عدسات لاصقة، لتطل على جمهورها ومعجبيها بوجه صاف من أى تأثيرات لأدوات التجميل، وهى الصورة التى نشرتها عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وقبل أن تشارك هيفاء صورتها مع الجمهور، كان قد سبقها فى ذلك فنان المكياج اللبنانى بسام فتوح، والمصور محمد سيف الدين، وقد علق مصور هيفاء على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام، "هيفاء وهبى رائعة كالمعتاد، ولكن ليس كما رأيناها من قبل بواسطة بسام فتوح.. هذا هو لون عينيها الطبيعى".

أما بسام فتوح، فقد نشر هو الآخر الصور، وكتب عليها "Face of hope" أو "وجه الأمل"، وكشف فنان المكياج اللبنانى، عن كواليس هذه الصورة فى تصريحات إعلامية، حيث قال: "الفكرة طلعت بثانية وما كان مخطط لها، كنا نحضر لنبدأ بالمكياج من أجل جلسة تصوير لماركة معينة، عندها لمعت الفكرة برأس محمد سيف الدين المصور وحبينا كيف طالعة ولون عينها بدون lenses (عدسات لاصقة) وصورنا".

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وقال بسام "متل ما بتعرفوا إنو صرلنا أسبوعين بحزن بسبب إنفجار بيروت والحزن ما رح يخلص بسرعة بس اليوم بشوف الصورة حسيت إنو وجهها يعطينى الأمل اللى بحاجة إليه ولهذا قررنا تنزل الصورة اليوم".

من جانب آخر، قال محمد سيف الدين، فى تصريحات إعلامية، أيضًا، "من بداية مشوار هيفاء حتى الآن كتير قليل كنا نشوفها بجلسة تصوير professional بمكياج خفيف، وكان دايماً عندى النظرة وأكيد بتطلع حلوة مثل ما هى بصورة بلا ميك آب، إلى أن سمحت لى الفرصة وبلا أى تخطيط، والنتيجة طلعت مثل ما شفتوها كتير حلوة".