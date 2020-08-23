شكرا لقرائتكم خبر عن 93 عاما على رحيل زعيم الأمة.. سعد زغلول فى الدراما ثورى وداعم لقضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى 93 على رحيل الزعيم سعد زغلول، أحد أهم زعماء مصر فى تاريخها الحديث، الذى كان نفيه من جانب بريطانيا سببًا فى اشتعال ثورة 1919، ولدى عودته من المنفى، قاد القوى الوطنية المصرية حتى إجراء الانتخابات فى 12 يناير 1924، وأسفرت عن فوز حزب الوفد بأغلبية ساحقة، وتناولت الدراما المصرية والعربية كفاح الزعيم سعد زغلول، وجسد أكثر من ممثل شخصيته فى العديد من الأعمال، نستعرض أبرزهم فى السطور التالية:

حمدى غيث

الفنان الراحل حمدى غيث، أكثر الممثلين تجسيدا لشخصية سعد زغلول؛ إذ لعب دور الزعيم 3 مرات، ولم يخش تكرار الظهور بنفس الدور، الأولى فى مسلسل "جمهورية زفتى"، بطولة ممدوح عبدالعليم، صابرين، محمد منير، ومن تأليف يسرى الجندى، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

الثانية فى مسلسل "العملاق"، بطولة محمود مرسى، شيرين، شهيرة، ومن تأليف عامر العقاد، وإخراج يحيى العلمى، ويتناول العمل قصة حياة الكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

وللمرة الثالثة جسد الفنان حمدى غيث، شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "طائر فى العنق"، وشارك فى بطولته بوسى، أحمد راتب، مديحة يسرى، إبراهيم يسرى، ومن تأليف ثروت أباظة، أحمد الخطيب، وإخراج أحمد النحاس.

نبيل الحلفاوى

جسد الفنان أحمد خليل شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "مصر الجديدة" عام 2004، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، هدى سلطان، داليا مصطفى، أحمد راتب، ومن تأليف يسرى الجندى، وإخراج محمد فاضل.

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أحمد خليل

جسد الفنان أحمد خليل شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "مصر الجديدة" عام 2004، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، هدى سلطان، داليا مصطفى، أحمد راتب، ومن تأليف يسرى الجندى، وإخراج محمد فاضل.

خليل مرسى

جسد الشخصية الفنان خليل مرسى، فى مسلسل "مشرفة رجل هذا الزمان"، بطولة العمل أحمد شاكر عبداللطيف، منال سلامة، هنا شيحة، ومن تأليف محمد السيد عيد، وإخراج إنعام محمد على، ويحكى العمل قصة حياة العالم المصرى الكبير على مصطفى مشرفة، أول عالم عربى يحصل على أعلى درجة فى العلوم عن أبحاثه فى مجال الذرة، ومن خلال أحداث العمل ظهرت شخصية الزعيم سعد زغلول.

عبد الرحمن أبو زهرة

جسد شخصية زغلول الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة فى مسلسل "الملك فاروق"، بطولة تيم حسن، وفاء عامر، عزت أبو عوف، منة فضالى، ومن تأليف لميس جابر، وإخراج حاتم على.

جمال عبد الناصر

لعب الفنان جمال عبدالناصر، شخصية الزعيم سعد زغلول فى مسلسل "قاسم أمين"، وعرض المسلسل دعم "زغلول" لقضية المرأة التى تبناها قاسم أمين، بطولة كمال أبو رية، نادية رشاد، أحمد خليل، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد السيد عيد، ومن إخراج إنعام محمد على.