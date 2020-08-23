فن ومشاهير

كريم بنزيما يستعرض سيارته الجديدة الفارهة.. صور

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رنا صلاح الدين - استعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الإسباني، سيارته الفارهة الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل عودة لكرة القدم من جديد.

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كريم بنزيما يمتلك نسخة رائعة من سيارات "بوغاتي شيرون" التي لم يصنع منها سوى 500 سيارة فقط في العالم، واحدة منها في جراج المهاجم الفرنسي، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين دولار، إلى جانب طراز "أودي Q8" و"هاتشباك RS3" التي حصل عليها العام الماضي، بالإضافة إلى اقتنائه "إس يو في لامبورغيني أوروس".

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وترددت أنباء مؤخرا حول رغبة النجم البرتغالي ، في جلب المهاجم الفرنسي إلى جواره في يوفنتوس الإيطالي.. كما أشارت صحف إيطالية إلى أن إدارة نادي "السيدة العجوز" مهتمة بالتعاقد مع بنزيما البالغ عمره 32 عاما.

اللاعب الفرنسي كان قد أثار الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي في الأيام الأخيرة، عندما قام بتصوير مقطع فيديو أثناء تدريباته بكرة تحمل علامتي أديداس ويوفنتوس، في دلالة لربما حول رغبته بارتداء قميص يوفنتوس.

f57afa6ea4.jpgكريم بنزيما

4a79361be4.jpgكريم بنزيما

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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