كريم بنزيما يستعرض سيارته الجديدة الفارهة.. صور

رنا صلاح الدين - استعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيارته الفارهة الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل عودة الدوري الإسباني لكرة القدم من جديد.

كريم بنزيما

كريم بنزيما يمتلك نسخة رائعة من سيارات "بوغاتي شيرون" التي لم يصنع منها سوى 500 سيارة فقط في العالم، واحدة منها في جراج المهاجم الفرنسي، والتي يصل سعرها إلى 3 ملايين دولار، إلى جانب طراز "أودي Q8" و"هاتشباك RS3" الرياضية التي حصل عليها العام الماضي، بالإضافة إلى اقتنائه "إس يو في لامبورغيني أوروس".

كريم بنزيما

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وترددت أنباء مؤخرا حول رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في جلب المهاجم الفرنسي إلى جواره في يوفنتوس الإيطالي.. كما أشارت صحف إيطالية إلى أن إدارة نادي "السيدة العجوز" مهتمة بالتعاقد مع بنزيما البالغ عمره 32 عاما.

اللاعب الفرنسي كان قد أثار الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي في الأيام الأخيرة، عندما قام بتصوير مقطع فيديو أثناء تدريباته بكرة تحمل علامتي أديداس ويوفنتوس، في دلالة لربما حول رغبته بارتداء قميص يوفنتوس.

كريم بنزيما

كريم بنزيما