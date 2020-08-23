نوفاك ديوكوفيتش يتحدث عن سمعته بعد سهرة الملهى الليلي

رنا صلاح الدين - قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إنه لا يشعر بأن عليه أن يسعى إلى تحسين سمعته عقب الانتقادات التي واجهها لاستضافته دورة تنس استعراضية، أصيب خلالها مع آخرين بفيروس كورونا.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" كان المصنف الأول على العالم، وبونا كوريتش، وغريغور ديميتروف، أصيبوا بفيروس كورونا كوفيد 19، بعدما شوهدوا خلال مشاركتهم في يونيو الماضي في دورة "أدريا تور" في صربيا وكرواتيا، دون الالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

نوفاك ديوكوفيتش

مقاطع مصورة أظهرت اللاعبين بينما كانوا يرقصون ويحتضنون بعضهم البعض في سهرة بأحد النوادي الليلية.

ديوكوفيتش قال إنه لا يشعر بالأسف، وذلك في تصريحات أدلى به قبل مشاركته في بطولة "ويسترن آند ساثرن" المفتوحة في نيويورك.. مؤكدا أنه لا يعتبر مشاركته في هذه البطولة وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقبلة، محاولة لإصلاح الضرر الذي لحق بسمعته.